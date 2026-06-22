Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске три пьяных подруги отомстили за то, что их выгнали из кафе, и устроили поджог торгового центра. Об инциденте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожар произошел в конце апреля в торговом центре «Солнышко» на улице Петренко. Рано утром горела зона погрузки ТЦ и припаркованная радом машина. Первоначально специалисты решили, что причиной ЧП стало короткое замыкание. Однако проведенная экспертиза показала, что пожар случился в результате пожога. Тогда к расследованию подключились правоохранительные органы и вскоре нашли виновников. Ими оказались три обиженные женщины.

В тот день подружки отдыхали в кафе, расположенном на цокольном этаже торгового центра. По всей видимости, немного перебрали и стали конфликтовать с другими посетителями. Во избежание проблем охранник выгнал женщин из заведения. Но, как оказалось, тем самым, наоборот нажил проблем.

Обиженные прокопчанки решили отомстить. Где-то они нашли канистру с бензином, вернулись к торговому центру, облили горючим деревянные палеты в зоне погрузки и подожгли. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем здании. На кадрах видно, как женщины обливают стены и поддоны, после чего вспыхивает пламя. Сами поджигательницы спешат быстрее скрыться.

К счастью, к этому моменту кафе было уже закрыто, а торговый центр еще не открылся, поэтому никто не пострадал. А вот припаркованная иномарка «Toyota Filder» была уничтожена. Также обгорели стены на первом этаже здания и силовой кабель в служебной зоне для приемки товара. Сумма причиненного ущерба составила около 3,5 млн рублей!

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы. На время следствия фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сами поджигательницы, протрезвев, не смогли объяснить свой поступок.

В Кузбассе три пьяные подруги подожгли ТЦ

«Не знаю, что было в наших головах», - призналась одна из женщин на допросе в полиции.

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