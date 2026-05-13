В Новокузнецке школьница спалила двухэтажное здание кафе

В Новокузнецке сотрудники полиции нашли поджигателя неработающего кафе на улице Предмостной – им оказалась школьница. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пожар на площади 1000 квадратов произошел вчера, он уничтожил постройку полностью. Эксперты пришли к выводу, что причиной ЧП стал поджог.

Полицейские опросили очевидцев, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних зданиях, и... вышли на четырех девочек в возрасте от 10 до 14 лет, которые покинули постройку сразу после возгорания.

В отделе школьницы признались, что гуляли по городу и зашли в заброшенное здание, после чего одна из них начала поджигать зажигалкой различные вещи, в том числе картонные коробки. Увидев дым и решив, что пламя не разгорелось, дети вышли из здания.

Сейчас уточняется сумма ущерба, причиненного собственнику.

