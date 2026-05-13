Жители Кузбасса попросили вернуть тепло в квартиры

Жители Кузбасса массово обратились к губернатору Илье Середюку с просьбой вернуть отопление в дома. Соответствующие комментарии появились под постами главы региона в соцсетях.

«Верните отопление! Сколько можно издеваться над людьми, ночью -1 градус был», - написала одна из жительниц.

«Обещали вернуть отопление в случае необходимости! Не кажется ли вам, что этот день настал еще позавчера?», - сказано в другом сообщении.

«Когда включат отопление в детских садах и многоквартирных домах? Холодно и влажно в квартирах. По прогнозу низкая температура – всю неделю», - пожаловалась еще одна жительница Кузбасса.

В ответ представители министерства ЖК и ДК сообщили лишь то, что решение об окончании отопительного сезона принимают органы местного самоуправления.

Напомним, что в этом году отопительный сезон большинстве городов Кузбасса, в том числе Кемерове и Новокузнецке, был завершен необычайно рано – 4-5 мая (обычно примерно 13-15 мая). Сейчас, после недолгого потепления, в регион пришло похолодание, в последние несколько дней ночью температура опускалась до -6, а днем не превышала +8 градусов. Сегодня власти Гурьевского округа сообщили о продлении отопительного сезона до 16 мая.