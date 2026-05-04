В трех городах Кузбасса сегодня завершится отопительный сезон

Сегодня, 4 мая, в нескольких городах Кузбасса завершается отопительный сезон - необычайно рано для региона.

Батареи постепенно становятся холодными в Кемерове, Новокузнецке и Белове. Напомним, что соответствующие решения приняли власти этих городов в связи с погодными условиями - среднесуточная температура выше +8 градусов держится уже более 5 дней.

Напомним, в 2025 году отопительный сезон в Кемерове был завершен 15 мая, в 2024 – 13 мая. В Новокузнецке в прошлом году батареи стали холодным 12 мая.

Сегодня главы еще двух городов сообщили о завершении отопительного сезона: с 5 мая отопление отключат в Междуреченске и Прокопьевске.

Ранее мы писали, что на выходных в Кузбассе был зафиксирован ряд подтоплений, а также мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня Победы 2026.