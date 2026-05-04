Илья Середюк: паводковая ситуация в Кузбассе остается под контролем.

На еженедельном аппаратном совещании губернатор Кузбасса Илья Середюк уделил особое внимание организации противопаводковых мероприятий.

Глава региона подчеркнул, что эта тема является самой важной на текущий момент, поскольку напрямую затрагивает благополучие и безопасность жителей.

Илья Середюк сообщил, что за выходные был зафиксирован ряд подтоплений. По его словам, в основном пострадали приусадебные участки, но имели место и случаи затопления жилых помещений, а также переливы дорог. Губернатор уточнил, что соответствующие меры уже приняты и ситуация находится под контролем.

Глава региона отметил, что при любой чрезвычайной ситуации - будь то подтопление, перекрытие дорог или что либо еще - необходимо активно работать с населением: поддерживать с людьми связь, своевременно информировать их и оказывать необходимую поддержку.

В завершение Илья Середюк акцентировал внимание на том, что жители Кузбасса должны понимать, что помощь рядом, все ответственные службы готовы их защитить.

