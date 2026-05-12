Рабочая неделя в Кузбассе будет прохладной и дождливой

В Кузбассе на неделе ожидаются похолодание до -6 градусов, снег и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Так, в среду, 13 мая, в ночные часы температура составит -1...-6, местами до +4 градусов, днем +4... +9, местами до +14 градусов. Ветер – северо-западный, ночью 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В четверг, 14 мая, ночью температура будет в пределах 0... -5, местами 0... +5 градусов, днем +5...+10, в некоторых районах до +15 градусов. Ветер – северо-западный, 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Также прогнозируются дождь и мокрый снег, ночью по северу преимущественно без осадков.

