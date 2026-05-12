Кемеровские онкологи провели 7-часовую операцию и избавили пациентку от опухоли

Врачи Кузбасского клинического онкологического диспансера избавили 70-летнюю пациентку от опухоли. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Кемеровчанку с подозрением на гастрит направили на прохождение ФГДС. Во время процедуры обнаружили опухоль размером чуть более одного сантиметра в верхне-грудном отделе пищевода.

Чтобы женщина могла жить полноценной жизнью, ей провели обширную реконструктивно-пластическую операцию: удалили грудной и абдоминальный отделы пищевода и сформировали новый из стенок желудка. Операция длилась семь часов. Причем, она была выполнена малоинвазивным методом: через трехсантиметровые разрезы.

