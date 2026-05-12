В Кузбассе более 1800 человек пострадали от укусов клещей в начале мая

В Кузбассе выросла активность клещей: в период 29 апреля по 5 мая в больницы обратилось 1819 человек с жалобами на укусы этих опасных паразитов. Всего с начала весны зарегистрировано 2512 пострадавших, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать еры профилактики. Так, отправляясь на природу, нужно использовать светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавом, штаны заправлять в носки. Рекомендуется избегать высокой травы и кустов, периодически проводить осмотры на наличие клещей, а также применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды.

