В Кузбассе бывший начальник колонии осужден на 3,5 года

В Мариинске бывший начальник одного из исправительных учреждений признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области во вторник, 12 мая.

Мужчина незаконно привлекал осужденных к строительным работам на своем участке. При этом даже не организовал за отбывающими наказание надлежащий надзор. Такая практика продолжалась с конца мая по сентябрь 2024 года.

Суд признал бывшего начальника исправительного учреждения виновным и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима.

