В кузбасском городе отопительный сезон продлили до 16 мая

В Гурьевском округе продлили отопительный сезон из-за резкого похолодания. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Сегодня подача тепла будет возобновлена и завершится теперь только 16 мая.

«Если вы уже демонтировали батареи или начали ремонт внутридомовых коммуникаций, срочно свяжитесь со своей управляющей компанией. Специалисты произведут локальное перекрытие аварийных участков во избежание затопления квартир при запуске системы», - сообщили в мэрии.

Напомним, что в этом году отопительный сезон в большинстве городов Кузбасса, в том числе Кемерове и Новокузнецке, был завершен необычайно рано – 4 мая.

Напомним, что рабочая неделя в Кузбассе будет прохладной и дождливой, а также в Кемерове поменяется движение на оживленном перекрестке.