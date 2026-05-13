НовостиОбщество13 мая 2026 5:33

В кузбасском городе отопительный сезон продлили до 16 мая

В Гурьевском округе вернули отопление в дома
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация Гурьевского округа.

В Гурьевском округе продлили отопительный сезон из-за резкого похолодания. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Сегодня подача тепла будет возобновлена и завершится теперь только 16 мая.

«Если вы уже демонтировали батареи или начали ремонт внутридомовых коммуникаций, срочно свяжитесь со своей управляющей компанией. Специалисты произведут локальное перекрытие аварийных участков во избежание затопления квартир при запуске системы», - сообщили в мэрии.

Напомним, что в этом году отопительный сезон в большинстве городов Кузбасса, в том числе Кемерове и Новокузнецке, был завершен необычайно рано – 4 мая.

