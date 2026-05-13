В Кемерове поменяется движение на оживленном перекрестке

С 14 мая в Кемерове поменяется организация дорожного движения на пересечении улиц Тухачевского и Гагарина. Об этом предупредили в городской администрации.

Специалисты Центра организации дорожного движения перенастроят светофоры, чтобы сделать перекресток безопаснее для автомобилистов и пешеходов.

Теперь режим работы светофора будет выглядеть следующим образом:

Первая фаза — движение транспорта по улице Тухачевского от проспекта Ленина и пешеходов через улицу Гагарина по нечетной стороне;

Вторая фаза — автомобили двигаются по улице Тухачевского от улицы Сибиряков-Гвардейцев, пешеходы идут через улицe Гагарина по четной стороне;

Третья фаза — движение транспорта по улице Гагарина (оба направления) и пешеходов через улицу Тухачевского;

Четвертая фаза — транспорт движется по улице Гагарина в обоих направлениях.

