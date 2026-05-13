В Кузбассе в результате поджога сгорело двухэтажное здание

Крупный пожар на площади 1000 «квадратов» произошел в Новокузнецке. Об инциденте рассказали в МЧС Кузбасса.

На улице Предмостная загорелось двухэтажное неэксплуатируемое строение. На момент прибытия первого подразделения здание полыхало открытым пламенем, огонь мог перекинуться на соседние строения. Спасатели ликвидировали возгорание, не дав ему распространится.

В результате пожара обрушилась обрешетка крыши, потолочное перекрытие и обгорели стены внутри на всей площади. К тушению привлекались 33 специалиста и 9 единиц техники. Никто не пострадал.

Предварительная причина ЧП – поджог.

