В Кемерове запретили въезд фур с 8 июля: рассказываем, почему

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кемерове с 8 июля запретили въезд транзитным фурам. Рассказываем, почему грузовикам теперь нельзя проезжать через город и для кого делается исключение.

Почему в Кемерове запретили въезд фур с 8 июля

О введении нового ограничения в среду, 8 июля, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк на своих страницах в соцсетях. Решение было принято по двум причинам. Первая - экологическая. Два года назад был открыт объездной путь – Северо-Западный обход – чтобы отправить транзитный транспорт мимо областной столицы. Но, по словам главы региона, до сих пор через город проходит существенная часть транзитных фур, что создает экологические и дорожные проблемы. Вторая причина введения ограничений – риски безопасности, в том числе атак БПЛА.

Какие ограничения для грузовиков ввели в Кемерове

С 8 июля заехать в городскую черту смогут только большегрузы с путевыми листами от кемеровских предприятий. Въезжающие грузовики будут проходить досмотр на постах – они размещены на каждом из шести основных въездов в город. Также введен запрет на скопление фур, в том числе у крупных предприятий.

Обеспечивать порядок будут работники Госавтоинспекции, Росгвардии, а также члены Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Напомним, что ранее жителям Кузбасса рассказали, как вести себя в случае беспилотной атаки.

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