В кемеровском музее ИЗО посетителей и сотрудников отправили в подвал: рассказываем, зачем

В Музее изобразительных искусств Кузбасса прошла учебная эвакуация. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В кемеровском музее ИЗО прошла тренировка по порядку действий при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Цель – научить посетителей и персонал действовать четко и без паники в случае реальной ситуации. На учениях побывал корреспондент «КП-Кемерово».

В последние десятилетия мы привыкли к учебным эвакуациям в случаях сообщений о минировании – тогда людей выводят из здания. Сейчас совершенно новая реалия. Как только звучит сигнал тревоги, охранник закрывает дверь в музей, а всех посетителей и сотрудников просят не выйти на улицу, а, наоборот, спуститься в подвал – самое безопасное место при угрозе БПЛА.

Учения в Кемеровском музее ИЗО

Во вторник утром в музее ИЗО еще немноголюдно: идут две экскурсии на втором и третьем этажах. Всего в здании порядка 50 человек. После объявления тревоги по громкой связи посетители без паники спускаются в укрытие. Оно обозначено соответствующей табличкой – поэтому заблудится невозможно.

Информационная табличка «Укрытие». Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время проведения учебной тренировки в музее находились группы посетителей. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Сергей Прожикин.

В музее ИЗО, как и всех учреждениях культуры региона, действия сотрудников уже четко отработаны: одни делают объявление для посетителей, вторые провожают людей, третьи – обходят выставочные залы, чтобы проверить, не остался ли по случайности кто-то из гостей. Также во время эвакуации в музее обязательно отключают электрооборудование во избежание пожара – это действие теперь также прописано в должностной инструкции ряда сотрудников.

Само укрытие полностью подготовлено для временного нахождения людей: предусмотрены места для сидений, есть питьевая вода, сухой паек, пледы, аптечка со всем необходимым для оказания первой доврачебной помощи. Поместиться в укрытии могут порядка 85 человек. В случае необходимости в качестве убежища также может быть задействован лестничный марш, который ведет в подвал.

Подвальное помещение. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Музей оснащен аптечками установленного образца. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К счастью, в этот раз тревога оказалась учебной. Находиться в укрытии пришлось недолго. Через 12 минут звучит сигнал «отбой», после чего сотрудники возвращаются на свои рабочие места, а посетители - в залы, чтобы продолжить осмотр выставок.

В Музее изобразительных искусств Кузбасса провели учебную эвакуацию на случай угрозы БПЛА

«Тренировочная эвакуация показала, что сотрудники музея действовали слаженно и в соответствии с инструкциями. Охрана своевременно сделала звонок в службу 112, предупредив о том, что это учебная тревога. Как только прозвучал сигнал «Внимание всем!», говорящий об угрозе атаки БПЛА, экскурсоводы и смотрители начали спускать группы посетителей в укрытие. Одновременно я написала сообщение в общий чат сотрудников музея, также предупредив о необходимости эвакуации. В учреждении разработан алгоритм действия в случае угрозы атаки БПЛА, каждый сотрудник прошел инструктаж, в проходимых местах размещены памятки, содержащие краткую и четкую информацию о порядке действий при обнаружении БПЛА» - рассказала директор Музея изобразительных искусств Кузбасса Ольга Широкова.

Посетители, случайно оказавшиеся в музее во время учений, признались, что не успели растеряться или испугаться. Эвакуация прошла четко, без паники.

«Все прошло организовано. Мне понравилось, что есть подвальное помещение, в которое можно спуститься в случае опасности. Очень важно, что такие мероприятия проводятся. На мой взгляд, наше население, несмотря на все предупреждения, все равно беспечно. Некоторые мои знакомые, особенно, которые уже не работают, относятся равнодушно к подобным учениям, не чувствуют угроз. Но я считаю, что мы должны быть готовыми к любой ситуации», - рассказала посетительница музея Наталья Кижаева.

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