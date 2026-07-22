Аптечки первой помощи появятся в местах массового скопления людей в Кузбассе

Аптечки первой помощи должны появиться в общественных местах по всему Кузбассу.

По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка в регионе начали размещать аптечки первой помощи в местах массового скопления людей. Особое внимание уделяется торговым центрам, вокзалам и социальным учреждениям. Также проверяют наличие информационных стендов, которые указывают на расположение аптечек.

Губернатор Кузбасса подчеркнул, что безопасность жителей - безусловный приоритет. Каждый человек должен иметь возможность к оперативной первой помощи, поэтому аптечки должны быть в каждом магазине, учреждении и на предприятии. Важно обеспечить понятную навигацию к аптечкам. Работа по повышению защищенности жителей продолжается.

Каждая аптечка содержит набор медицинских изделий, утвержденный Минздравом: кровоостанавливающие жгуты, стерильные бинты, пластыри, спасательное термопокрывало и другие предметы. Этот набор помогает остановить кровопотерю и стабилизировать состояние пострадавшего до приезда скорой помощи.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.