Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кемеровском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла вечером 21 июля в районе села Березово. 23-летний водитель грузового автомобиля «Хино ФС» не выбрал безопасный интервал и врезался в рейсовый автобус, который остановился для посадки пассажиров.

В момент аварии в салоне автобуса находилось около 50 человек, четверо из них были доставлены в больницу с ушибами.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

На водителя грузовика завели дело об административном правонарушении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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