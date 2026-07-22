В Кузбассе бетономешалка врезалась в пассажирский автобус

В селе Березово произошло ДТП с участием бетономешалки и пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы.
Авария случилась 21 июля около в 19:45 на остановке «Микрорайон Зеленый». Судя по опубликованным фотографиям, бетономешалка врезалась в автобус сзади. Кабина водителя сильно пострадала, автобус также оказался немного «помят».
По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.
Информация уточняется.
Ранее мы писали, что один погиб и четверо пострадали: на трассе в Кузбассе произошло смертельное ДТП.