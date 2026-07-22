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НовостиПроисшествия22 июля 2026 0:38

В Кузбассе бетономешалка врезалась в пассажирский автобус

Соцсети: в Березово произошло ДТП с участием бетономешалки и автобуса
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Инцидент Кузбасс / МАХ.

Фото: Инцидент Кузбасс / МАХ.

В селе Березово произошло ДТП с участием бетономешалки и пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы.

Авария случилась 21 июля около в 19:45 на остановке «Микрорайон Зеленый». Судя по опубликованным фотографиям, бетономешалка врезалась в автобус сзади. Кабина водителя сильно пострадала, автобус также оказался немного «помят».

По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

Информация уточняется.

Ранее мы писали, что один погиб и четверо пострадали: на трассе в Кузбассе произошло смертельное ДТП.