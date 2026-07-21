Один погиб и четверо пострадали: на трассе в Кузбассе произошло смертельное ДТП

Фото: ГУ МЧС России по Кузбассу.

В Кемеровском округе полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором погиб один человек и четверо пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Авария произошла сегодня около 15.20 на 328 километре трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 74-летний водитель «Рено Каптюр» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После этого легковой автомобиль отбросило на два других большегруза. В результате ДТП водитель «Рено» погиб, а четыре пассажира, включая несовершеннолетнего, получили травмы.

Сейчас полицейские обеспечивают безопасность на этом участке дороги и устраняют последствия аварии. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте, выясняя обстоятельства и причины случившегося.

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