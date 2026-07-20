Минздрав объяснил, почему новорожденных разлучают с матерями в Таштаголе

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Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы жительниц Таштагола на то, что из-за закрытия роддома в городе матерей разлучают с младенцами сразу же после родов.

В соцсетях женщины сообщили о прекращении работы единственного акушерского стационара и последующей эвакуации младенцев в другие больницы Кузбасса.

«Младенцев забирают у матерей через пару минут после родов и отвозят в другие города в Кузбассе — из-за реформы медучреждений в Таштаголе работает только срочный родильный зал. Женщины могут не видеть своих детей неделями», - пожаловалась одна их жительниц.

В минздраве подтвередили, что на базе Таштагольского родильного дома сейчас работает ургентный родильный зал, где оказывается экстренная помощь при внезапных родах. Планово рожениц пока не принимают - это связано с нехваткой врачей-неонатологов. О возобновлении работы роддома будет объявлено дополнительно. При этом женская консультация ведет прием в прежнем режиме.

Что касается вопроса разлучения матерей с новорожденными, то, по словам чиновников, маршрутизация беременных, рожениц, родильниц и новорожденных разработана с учетом географических особенностей, чтобы женщины и дети могли получить помощь круглосуточно.

«При организации медицинской помощи учитывается состояние матери и ребенка: создаются условия для совместного пребывания, а при наличии медицинских показаний обеспечивается госпитализация в профильные отделения стационаров», - ответили в ведомстве, добавив, что в регионе действуют 12 акушерских стационаров.

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