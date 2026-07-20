В минцифры Кузбасса объяснили, почему закрылась платформа «Кузбасс Онлайн»

Фото: архив КП. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Платформа «Кузбасс Онлайн» прекратила свое существование из-за сложной финансовой ситуации в регионе. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи Кузбасса, отвечая на вопрос жительницы в комментариях канала губернатора в МАХ.

«Почему убрали интернет-площадку «Кузбасс Онлайн»? Надоели жалобы, так проще да?», - поинтересовалась женщина.

В ответ ей сообщили, что, несмотря на закрытие данной площадки, свои вопросы представителям власти можно задать на других платформах.

«Для направления обращений вы можете воспользоваться альтернативными каналами: сервисом «Госуслуги. Решаем вместе», «Виртуальной приемной» официального сайта администрации аравительства Кузбасса, официальными сайтами и исполнительных органов Кемеровской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Кузбасса и иных организаций, к компетенции которых относится решение возникшей проблемы», - сообщили в минцифры.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке за неделю родилось пять богатырей, а также юноша из Перми отправился к подруге в Кузбасс на сцепке двух вагонов.