Богатырский бум: в Новокузнецке родилось пять младенцев весом более 4 кг

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке за неделю родилось пять богатырей, самый крупный из них - мальчик Абдурахман, вес которого составил 5,5 килограмма. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Тарасов.

Другие новорожденные преодолели планку в 4 килограмма. На втором месте - малыш Алим (более 4,6 кг), на третьем - девочка Ярослава (4,6 кг). Также в пятерку попали еще два исполина — Савелий и Артем.

Все малыши-тяжеловесы появились в свет акушерском стационаре №2 Новокузнецкой городской больницы №1 им. Г.П. Курбатова.

Ранее мы писали, что третья декада июля в Кузбассе ожидается по температурам выше климатических норм, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.