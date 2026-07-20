Юноша из Перми отправился к подруге в Кузбасс на сцепке двух вагонов

Фото: архив КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

16-летний подросток из Перми отправился к подруге в Белово по железной дороге на сцепке двух вагонов, но смог проехать около 400 километров — безбилетника сняли с поезда. Об инциденте рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Родители парня уехали на дачу, а его оставили дома готовиться к пересдаче экзаменов в пермском хореографическом училище, где он учится. Однако подросток не захотел учиться, а решил поехать в Белово к девушке, которой познакомился неделю назад в интернете.

Поскольку денег на билет у подростка не было, он решил преодолеть без малого 2200 км на сцепке между вагонами. Поймали «зайца» во время остановки поезда в Сысерти – это территория соседней Свердловской области.

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