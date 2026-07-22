В минздраве Кузбасса дали пять советов для сохранения здоровья мозга

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для сохранения здоровья мозга рекомендуется двигаться, высыпаться и пить больше воды. Об этом сообщили минздраве Кузбасса.

Во Всемирный день мозга в ведомстве дали рекомендации по сохранению здоровья мозга.

Так, рекомендуется ежедневная физическая активность. Всего 30 минут ходьбы в день улучшают кровоток и память.

Нужно учиться новому: разгадывать кроссворды, изучать иностранные языки, осваивать новые инструменты — любые вызовы полезны.

Третий совет – пить воду. Она необходима для хорошей работы мозга. Четвертый – спать по 7–9 часов.

Также врачи рекомендуют побольше общаться. Социальные связи снижают риск когнитивных нарушений.

«И главное: не игнорируйте тревожные симптомы — постоянную забывчивость, сильные головные боли. Вовремя обращайтесь к врачу», - сказали в минздраве.

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