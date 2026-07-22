Почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

За шесть месяцев 2026 года почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за того, что не выплатили долги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу

В ведомстве призвали жителей перед отпуском проверить наличие задолженностей. Это можно сделать на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу (r42.fssp.gov.ru), воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств».

Кроме того, на портале «Госуслуг» есть сервис «Ход снятия ограничения выезда из России», который также позволяет должникам получить данные об ограничении выезда за пределы страны – информация отображается на главной странице личного кабинета.

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