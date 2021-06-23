В Кузбассе чиновник Ростехнадзора пошел под суд за взятку

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Ведомство не уточняет сумму, но сообщает, что речь идет о крупной взятке, полученной главой одного из подразделений Сибирского управления Ростехнадзора.

- Должностное лицо в мае 2019 года, чтобы завладеть деньгами экспертных компаний, сообщило им, что может обеспечить им победу на объявляемых шахтами аукционах на проведение экспертиз промышленной безопасности. Для этого чиновник использовал бы свое влияние на руководство угледобывающих предприятий и служебные полномочия, - рассказали в пресс-службе кузбасского ФСБ.

В качестве оплаты за помощь сотрудник Ростехнадзора потребовал процент с каждого заключенного контракта на проведение экспертиз промышленной безопасности и 10 % - с соглашений на обоснование безопасности.

Как установлено в ходе следствия, обвиняемый ввел бизнесменов в заблуждение относительно своих возможностей оказывать им содействие или чинить препятствия. Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы за покушение на мошенничество. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Отметим, что подобный случай - не первый в Сибирском Ростехнадзоре. К примеру, два года назад в Кузбассе за взятку в 20 тысяч рублей задержали инспектора управления. Стоит напомнить, что еще в 2008 тогдашний руководитель этого ведомства Леонид Баклицкий сообщил, что в управлении введена новая схема работы, чтобы исключить возможность дать взятку инспекторам: на предприятия для проведения проверок те приходили в сопровождении сотрудников контролирующих организаций и независимых экспертов. Но в 2010 году суд признал виновным в получении нескольких взяток на общую сумму около миллиона рублей уже самого Баклицкого, приговорив его к восьми годам колонии строгого режима.