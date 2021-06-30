После обращения новокузнечанки к Владимиру Путину, школу проверят на антисанитарию, а чиновников - на превышение должностных полномочий

Елена Калинина получила неожиданную реакцию после обращения к президенту. Фото: скриншот видео. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Сразу после обращения Елены Владимировны Калининой из Новокузнецка к Владимиру Путину, последовала реакция правоохранительных органов. Напомним, жительница южной столицы Кузбасса рассказала президенту сперва о том, что коррекционной школе-детскому саду № 235 требуется ремонт, потому что там «безобразно течет крыша». А после обрыва связи ведущие дополнили, что звонок с уточнениями от волонтеров прямой линии в отдел образования вызвал неожиданную реакцию со стороны чиновников: они стали угрожать женщине, лишить ее опеки над внучкой, если она не удалит свое обращение.

В ответ на это Владимир Путин посоветовал подумать угрожавшим о своих проблемах.

После озвученной на всю страну реакции чиновников из местного отдела образовании на отправленное обращение, к вопросу подключились прокуроры и следователи.

Прокуратура Кузбасса сообщила, что организована проверка соблюдения исполнения законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации. Также прокуратура даст оценку действиям должностных лиц по воспрепятствованию к обращению женщины на прямую линию. На место уже выехал исполняющий обязанности прокурора города Новокузнецк Валерий Фокин.

- Будет проверено соответствие здания образовательной организации требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц по воспрепятствованию к обращению гражданки на прямую линию. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии полного комплекса мер прокурорского реагирования, - сказал Валерий Фокин.

Начальная школа-детский сад №235 была построена в 1982 году. Фото: МК ОУ Школа-сад №235

В свою очередь доследственную проверку по данному факту начал и Следственный комитет Кузбасса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, она проводится по фактам халатности по организации работы детского сада и по факту превышения должностных полномочий в отношении жительницы Новокузнецка, обратившейся к Президенту России.

- Следователи незамедлительно выехали к заявительнице с целью ее опроса, устанавливаются лица, звонившие с требованиями снять вопрос с прямой линии. После изучения всех доводов, изложенных в информации, будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Надежда Ананьева.

Ранее «Комсомолка» рассказала и о реакции губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, которая также оказалась молниеносной: министру образования Софье Балакиревой было поручено немедленно выехать на место, разобраться с ситуацией и доложить о ней в течение часа.