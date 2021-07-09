300-летие Кузбасса: как доехать до Московской площади в Кемерове 10 июля

В Кемерове празднование 300-летию Кузбасса состоится на Московской площади. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кемерове празднование 300-летию Кузбасса состоится на Московской площади. Там пройдет праздничный концерт с участием звезд российской музыки, а завершат мероприятие красочным салютом. Мэрия сообщила жителям, как добраться до площади разными способами. Напомним, ранее сообщалось, что в Кемерове ограничат проезд и парковку во время празднования.

На Притомском проспекте в районе Московской площади установят металлическое ограждение. Оно разделит дорогу на две части: пешеходную и для автобусов-шаттлов.

От центра города до Московской площади можно будет пройти пешком по перекрытому для автотранспорта Притомскому проспекту. Из Ленинского района по тротуарам до улицы Волгоградской, а затем по проезжей части Притомского.

Подъехать на личном автомобиле или такси непосредственно к Московской площади не получится, но можно доехать до парковки у ТЦ «Магнит» или Летнего вокзала. Там можно пересесть на автобус-шаттл.

Шаттлы будут работать с 16.30 и на протяжении праздничного мероприятия, как в прямом, так и в обратном направлении. Подвозящие автобусы будут отправляться к Московской площади из трех точек: летний вокзал, остановка «Сельская больница», остановка «Универсам № 1» (перекресток проспекта Советского и улицы Кирова).

Шаттлы будут ходить с интервалом 10–15 минут.

Жители правого берега могут воспользоваться шаттлом №301 или добраться до любой из трех точек на привычном общественном транспорте.

Жители удаленных от центра территорий левого берега аналогично могут добраться до любой из трех точек посадки на шаттл на автобусах, троллейбусах, трамваях.

Посадочные площадки для пассажиров автобусов будут непосредственно перед центральным входом на Московскую площадь. Отсюда же можно будет уехать и по окончании мероприятий.

Пути следования шаттлов:

Маршрут № 300 д/п «Центральный» – Ледовый дворец «Кузбасс»: д/п «Центральный» – пр. Ленина – ул. Терешковой – пр. Притомский – Московская площадь в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 301 остановка «Сельская больница» – ДК шахтеров – Ледовый дворец «Кузбасс»:

- в прямом направлении: остановка «Сельская больница» – пр. Шахтеров – остановка «ДК шахтеров» – пр. Шахтеров – ул. Терешковой – пр. Притомский – Московская площадь;

- в обратном направлении: – Московская площадь – пр. Притомский – ул. Терешковой – пр. Шахтеров – остановка «Сельская больница».

Маршрут № 302 остановка «Универсам № 1» – Ледовый дворец «Кузбасс»:

- в прямом направлении: остановка «Универсам № 1» – пр. Советский – ул. 50 лет Октября – ул. Васильева – ул. Красная – пр. Советский – пр. Октябрьский – ул. Терешковой – пр. Притомский – Московская площадь;

- в обратном направлении: Московская площадь – пр. Притомский – ул. Терешковой – пр. Октябрьский – пр. Советский – остановка «Ул. Кирова».

Ориентировочно с 22.30 шаттлы встанут на парковку у Московской площади, где будут находиться до окончания фейерверка, а после развезут гостей.

Если кому-то нужно будет уехать раньше, сделать это можно будет на общественном транспорте с Октябрьского проспекта или улицы Терешковой.

По завершении фейерверка в 23.15 у главного входа отправятся шаттлы по своим маршрутам: на улицу Кирова, к Летнему вокзалу и в Рудничный район. За ними последуют рейсовые автобусы, которые доставят жителей в разные районы города.