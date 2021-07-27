В Новокузнецке камера видеонаблюдения запечатлела, как женщина поймала выпавшего из окна ребенка

Фото: скриншот видео Фото: Екатерина САРДАКОВА

Персональный ангел-хранитель в лице обычной пенсионерки оказался у полуторогодовалого новокузнечанина. Камера видеонаблюдения бесстрастно запечатлела, как женщина, спокойна идущая по двору пятиэтажки по улице Сибиряков-Гвардейцев, вдруг резко меняет направление и бросается к дому. А уже через мгновение в ее поднятые руки падает маленький мальчик.

«Комсомолка» уже рассказывала об этом чудесном спасении ребенка. Напомним, малыш находился дома с родителями, а когда они ненадолго отвлеклись, забрался на подоконни. В это время случайная прохожая и заметила мальчика в окне квартиры второго этажа., и поспешила подбежать. Как оказалось вовремя. В следующее мгновение, ребенок, не удержавшись, свалился вниз, прямо в подставленные руки женщины.

Фото: кадр видео Фото: Екатерина САРДАКОВА

Пенсионерка передала мальчика выбежавшему на улицу отцу и также стремительно, как поймала ребенка, ушла с места происшествия, не оставив ни своего имени, ни контактов, Как настоящий ангел-хранитель. Женщину несколько дней разыскивала полиция, чтобы поблагодарить за совершенный поступок. И благодаря огласке СМИ героиню нашли!

- Женщина сама откликнулась, когда узнала, что ее разыскивают, и позвонила в полицию, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главка кузбасского МВД. - Это местная жительница, проживает здесь же в Куйбышевском районе, неподалеку от места происшествия. Вся эта история произошла, когда она возвращалась домой из магазина с полными сумками. И заметив ребенка в открытом окне квартиры второго этажа, понимая, что он сейчас вот-вот упадет прямо на асфальт, она выронила свои покупки и побежала к дому. Успела вовремя!

64-летняя Светлана Санарова - сама бабушка, призналась, что действовала, как подсказало ей сердце.

- У меня просто не было времени подумать. Бросила сумки и побежала. Хорошо, что успела, - скромно говорит новокузнечанка.

В настоящее время в ГУ МВД России по Кемеровской области планируют поощрить спасительницу.