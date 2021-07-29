Полицейские наградили жительницу Новокузнецка, спасшую выпавшего из окна ребенка

Светлана Санарова заметила малыша в окне, когда возвращалась из магазина и, бросив пакеты с покупками, успела подбежать к ребенку.

На днях «Комсомолка» рассказала, что в Новокузнецке полиция разыскивает женщину, которая сумела предотвратить несчастный случай с ребенком полутора лет. Напомним, малыш, оставшись на короткое время без присмотра родителей, забрался на подоконник открытого окна и упал оттуда на улицу с высоты второго этажа. По счастливой случайности, в это время мимо дома шла прохожая, которая заметила ребенка в оконном проеме и успела подбежать к дому. Ее подставленные руки и уберегли мальчика от удара об асфальт.

Спасительница, передав ребенка отцу, ушла так же стремительно, как и поймала малыша. Как ее зовут, где она живет - осталось неизвестным, и никаких данных о ней не было. Поэтому полицейские начали разыскивать женщину через СМИ, попросив ее откликнуться. И женщина нашлась!

Персональным ангелом-хранителем маленького новокузнечанина оказалась 64-летняя Светлана Санарова с соседней улицы, к слову, сама бабушка.

- Женщина сама откликнулась, когда узнала, что ее разыскивают, и позвонила в полицию, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главка кузбасского МВД. - Это местная жительница, проживает здесь же в Куйбышевском районе, на соседней улице, неподалеку от места происшествия.

Как выяснилось, в тот день, Светлана Санарова, которая проводит лето на даче, приехала в город и решила забежать в магазин за продуктами. Уже на обратном пути, возвращаясь домой с полными сумками, она заметила ребенка в открытом окне квартиры второго этажа. И понимая, что он сейчас вот-вот упадет прямо на асфальт, она выронила свои покупки и побежала к дому. Успела вовремя!

Пенсионерка призналась, что действовала, как подсказало ей сердце. У нее просто не было времени подумать, поэтому решение пришлось принимать быстро.

- Бросила сумки и побежала. Хорошо, что успела, - скромно говорит новокузнечанка. - Он был очень тяжелый, как оказалось, очень тяжелый. Но о риске я не думала, очень боялась, что он разобьется, - вспоминает пенсионерка-спасительница.

Вернувшись домой, Светлана Санарова рассказала о случившемся своим родным и опять уехала на дачу. От них же она и узнала, что ее ищут, после чего позвонила в дежурную часть.

Женщину пригласили в Управление МВД Новокузнецка, где с ней встретились главный полицейский города Игорь Белецкий и член Общественного совета при УМВД по Новокузнецку Ольга Юшкова.

- Я хотел познакомиться с Вами лично и поблагодарить от всей души за неравнодушие. Можно сказать, что в Ваших руках ребенок родился во второй раз, - сказал начальник Управления МВД по Новокузнецку Игорь Белецкий при личной встрече с пенсионеркой.

Член Общественного совета при МВД города Ольга Юшкова, присутствовавшая на встрече, также выразила новокузнечанке слова признательности и отметила, что у Светланы большое сердце.

За проявленное неравнодушие, которое помогло предотвратить несчастный случай, Светлане Санаровой вручили благодарственные письма, цветы и пригласительные билеты на любой концерт губернаторского джаз-клуба «Геликон».