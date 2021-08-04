Кемерово ушел под воду 4 августа: последствия стихии

Кемеровчанам в прямом смысле пришлось переплывать улицы города. Фото: Вконтакте/inc_kuzbass

В Кемерове 4 августа днем выпал месячный объем осадков, конечно, это сказалось на жизни города, а еще сильнее повлияло на ливневую канализацию, которая просто не выдержала такого напора. Кемеровчанам в прямом смысле пришлось переплывать улицы города. Сильнее всего пострадали Рудничный, Кировский, Центральный районы. Пешеходы с трудом передвигались по городу, машины встали из-за пробок и невозможности проехать.

Трамваи и троллейбусы встали

Ливень повлиял на работу общественного транспорта. Из-за грозы временно приостановили работу трамваи №3,№10 и троллейбусы№12. Только после того, как удалось справиться с последствиями непогоды, они смогли возобновить свое движение.

Фото: Вконтакте/inc_kuzbass

Район обесточен

Рудничный район остался без электричества 12 многоквартирных домов и 143 улицы в частном секторе Кемерова. Кроме того, отключилась ведомственная подстанция на проспекте Кузнецком, 33 и обесточило район пересечения Советского и Кузнецкого проспектов, улица Карболитовская.

– На 21.30 (по местному времени) в Рудничном районе под отключением остаются 5 трансформаторных подстанций, 45 улиц и 651 частный дом. Электроэнергия восстановлена в полном объеме на 3038 объектах. Три бригады Горэлектросети продолжают работать, – сообщила мэрия.

Затопило здания

Кроме того, стихия не пожалела многоквартирные дома и больцу. Так на Александрова, 2 сильный ливень затопил все девять этажей дома. О случившемся рассказ жилец.В квартире вода текла по стенам детской, гостиной, кухне и ванной комнате. Хозяева спасались тазиками. Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи оказалась затоплена. Вода текла из окон, а медработник,которая находилась внутри была шокирована происходящим и показала последствия непогоды. Также затопило полностью затопило подвал дома по улице Держинского, 25. На улице Халтурина,21б потоп случился в подъезде восьмиэтажного дома.

Подвал дома по улице Держинского, 25. Фото: Вконтакте/inc_kuzbass

Улица Халтурина,21б потоп в подъезде. Фото:Вконтакте/inc_kuzbass.

Обрушился град

Также в Кировском районе прошел крупный град, конечно, и не размером с куриное яйцо, но все же. Тем не менее, жители областного центра отметили, что 4 августа стихия проявила себя во всей красе.

Град. Фото: Вконтакте/inc_kuzbass

Месячная норма – за час

Ливень и град за час обрушили на Кемерово месячную норму осадков. В ближайшие дни погода не улучшится. Синоптики обещают продолжение ливневых дожди, гроз и града. Горожан удивляет контраст, который проявляет погода – от зноя к проливным дождям, а всему виной высотный циклон.

Ранее сообщалось , что Кемерово в буквальном смысле ушел под воду, машинам проходилось переплывать дороги.