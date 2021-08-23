В Новокузнецке пьяная медсестра отказалась ставить капельницу пациентке с приступом

В процессе общения с медсестрой горожанка поняла, что медицинский сотрудник находится в алкогольном опьянении. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Новокузнецке пациентка городской клинической больницы № 29 имени А.А. Луцика обвинила медицинскую сестру в употреблении алкоголя на рабочем месте. Соответствующее видео жительница опубликовала в соцсети.

Новокузнечанка с приступом попала в больницу, который медработники купировали, но девушке вновь стало плохо. Тогда пациентка вышла в коридор, чтобы ей поставили назначенную капельницу. В процессе общения с медсестрой горожанка поняла, что медицинский сотрудник находится в алкогольном опьянении.

– При оформлении в отделение мне выдали это ужасное постельное, на которое хороший хозяин даже собаку не позволит положить. Но самое страшное меня ожидало чуть позже, когда спустя час ко мне так никто и не подошел. Как стало известно, медсестра находилась в алкогольном опьянении и ждать помощи было не от кого, – рассказала пациентка.

Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

Представители регионального Минздрава отреагировали на сообщение и провели проверку. Оказалось, что медицинская сестра действительно была в нетрезвом состоянии.

— По информации Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А.А. Луцика, по данному случаю проведена внутренняя проверка. Факт алкогольного опьянения сотрудницы подтвердился. От работы отстранена с последующим увольнением по статье, — сообщил Минздрав Кузбасса.