Увел мужчина: появилось видео с пропавшими в Кузбассе десятилетними школьницами

Подружки, выйдя из магазина в сопровождении неизвестного мужчины, вместе с ним скрылись за углом соседнего здания. Фото: кадр видео.

Небольшой кузбасский город Киселевск гудит: сразу две девочки - подружки, одноклассницы - пропали без вести, в понедельник, 6 сентября. Школьницы вышли после уроков и домой не вернулись… Вся киселевская полиция поднята на ноги, на помощь им отправлены дополнительные силы из Кемерова, к поискам подключились и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт Кузбасс».

- В городе работают уже порядка 100 человек, но желающие продолжают прибывать, в том числе из соседних городов - Прокопьевска, Новокузнецка, - рассказали «КП» в отряде.

Активно подключиться к розыску девочек кузбассовцев подстегнуло опубликованное в социальных сетях видео с камеры видеонаблюдения одного из магазинов города. На нем запечатлены девочки, похожие на пропавших, в компании с каким-то неизвестным мужчиной. Он покупает им в магазине сладости, а затем все трое, выйдя из магазина, отправились дальше и скрылись за углом соседнего здания.

Пользователи уже назвали личность этого человека: якобы это 41-летний житель Новокузнецкого района, который ранее уже сидел за насильственные действия сексуального характера.

В следственном комитете Кузбасса подтвердить или опровергнуть эту информацию отказались.

- Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства исчезновения школьниц, - прокомментировали в пресс-службе кузбасского следкома.

Напомним приметы пропавших девочек:

Одной девочке на вид 8-10 лет, рост 150 сантиметров, у нее нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы и веснушки на лице.

Была одета: платье синего цвета, школьный фартук синего цвета, колготки бордового цвета, красные кроссовки. С собой у школьницы был серо-голубой рюкзак.

Второй на вид 8-10 лет, рост 150-160 сантиметров, у нее нормальное телосложение, коротко стриженые русые волосы и голубые глаза.

Была одета: белая гипюровая блузка, черные штаны.