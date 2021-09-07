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Происшествия7 сентября 2021 10:43

Пропавших в Кузбассе по дороге из школы девочек нашли мертвыми

Об этом "КП" сообщил источник в правоохранительных органах
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Обе девочки были убиты.

Обе девочки были убиты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе нашли двух девочек-школьниц, которые пропали без вести в Киселевске в понедельник, 6 сентября. К сожалению, погибшими. Их задушили, а тела оставили в укромном месте.

Об этом "КП" сообщил источник в правоохранительных органах, а позднее подтвердили в Следственном комитете Кузбасса.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предполагаемого убийцу уже задержали. Это оказался тот самый житель Новокузнецкого района, ранее судимый за сексуальное преступление, имя которого называли пользователи и с которым ушли девочки из магазина, где их видели втроем.

ЧППроисшествия: ЧПУбийство двух десятилетних школьниц в Кемеровской области