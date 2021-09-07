Пропавших в Кузбассе по дороге из школы девочек нашли мертвыми

Обе девочки были убиты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе нашли двух девочек-школьниц, которые пропали без вести в Киселевске в понедельник, 6 сентября. К сожалению, погибшими. Их задушили, а тела оставили в укромном месте.

Об этом "КП" сообщил источник в правоохранительных органах, а позднее подтвердили в Следственном комитете Кузбасса.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предполагаемого убийцу уже задержали. Это оказался тот самый житель Новокузнецкого района, ранее судимый за сексуальное преступление, имя которого называли пользователи и с которым ушли девочки из магазина, где их видели втроем.