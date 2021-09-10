В Кузбассе медведь насмерть загрыз грибника

Мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся домой. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кузбассе 9 сентября вблизи поселка Пихтовка Мариинского района медведь растерзал 50-летнего грибника. Его сожительница забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы, когда мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся домой.

Следком Кузбасса сообщает, что в ходе поиска сотрудники полиции и МЧС в лесном массиве обнаружили тело грибника с травмами, причиненными диким зверем, предположительно медведем. Кроме того, во время осмотра места случившегося сотрудникам полиции пришлось применять табельное оружие, чтобы отпугнуть ходившего неподалеку медведя. В департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса прокомментировали трагедию.

- По данному факту на место был направлен государственный инспектор департамента по Мариинскому муниципальному округу. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, причиной агрессивного поведения животного могло стать ранение медведя, - отметили в департаменте.

Следственные органы проводят доследственную проверку. Также устанавливают обстоятельства произошедшего, причину смерти грибника. По результатам примут процессуальное решение.

Напомним,что в октябре 2019 года в Топкинском районе Кемеровской области медведь растерзал пожилого мужчину и напал на его сына.