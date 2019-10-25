В Кузбассе медведь растерзал охотника и напал на его сына

В Топкинском районе Кемеровской области медведь растерзал пожилого мужчину. Трагедия произошла 22 октября недалеко от деревни Кокуй, где проживал погибший. В то злополучное утро мужчина отправился в окрестный лес, прихватив с собой мелкокалиберное ружье.

На карте видно, что лесной массив подходит к деревням Кокуй и Бархатово практически вплотную.ФОТО: Google Maps

Домой не вернулся

Когда к условленному времени сельчанин домой не вернулся, его сын вместе со знакомым самостоятельно отправились на поиски. Мужчину они не обнаружили, зато в лесной чаще заметили медведя, который начал приближаться к ним. Сын потерпевшего выстрелил в хищника из охотничьего ружья, после чего мужчины убежали и взобрались на дерево. Поскольку уже стемнело, было непонятно, жив медведь или нет, и на всякий случай они решили предпринять меры предосторожности. Из своего укрытия позвонили егерю и попросили о помощи. Прибывшие охотоведы обнаружили на снегу застреленного медведя, а неподалеку и тело самого пропавшего.

Медведя, который начал приближаться к людям, подстрелил сын пропавшего охотника.ФОТО: "Инцидент Кузбасс"

Произошедшим инцидентом занялся областной Следственный комитет. Как рассказали в ведомстве, сигнал об обнаружении тела мужчины с травмами, характерными для нападения дикого зверя, поступил в среду, 23 октября, в 12.30. По данному факту сразу же организовали доследственную проверку.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Также следствию предстоит узнать, имелись ли у потерпевшего все необходимые документы на охоту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

А что говорят жители?

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О погибшем охотнике жители Кокуя отзываются положительно.

- Нормальный был человек, не пил, не курил, как и все деревенские, занимался огородом и подсобным хозяйством, женат, дети есть, периодически его навещали, - рассказывает Валерий, один из соседей пенсионера. - Знаю, что у него было две лицензии на оружие - ружье и «мелкашку». В лес ездил постоянно. У него был пруд за деревней, он рыбу там разводил. Три года назад он как раз там и обнаружил медвежьи следы возле пруда.

По словам Валерия, как раз с 2016 года медведей в округе видят постоянно. Например, не раз и не два косолапых замечали в деревне Бархатово, которая от Кокуя по прямой всего в трех километрах, в поселке Романовском, который находится примерно на таком же расстоянии.

- У нас в Кокуе видели только следы, - говорит мужчина. - До недавнего случая. Жителям уже за околицу выходить страшно. И даже опытные охотники, кто не раз бывал в лесах, теперь лишний раз стараются там не появляться.

Из-за медведей жители деревни, и даже опытные охотники, боятся лишний раз выходить за околицу.ФОТО: Сергей СТИРЛИНГ

Житель деревни уверен, что проблема осложняется тем, что у людей нет элементарной возможности защитить себя при походе в лес.

- Так как это охотничьи угодья «Сибконкорда», то мне с ружьем по лесу ходить нельзя. Егерь остановит и ружье изымет, да плюс штраф, - говорит Валерий. - Ладно бы наказывали за наличие убитых животных, тут было бы понятно - за что. А так даже для самообороны ружье в расчехленном состоянии с собой не возьмешь.

Но как показывает жизнь, в лес все равно ходить надо. Или пригнать обратно заблудившийся скот, или дров на зиму заготовить.

- Нам в лесничестве делянку предоставили, чтобы лес для своих нужд рубить, - говорит Валерий. - А теперь как - с вооруженной охраной всюду ходить? Считаю, что в таких случаях должны предприниматься меры по контролю за численностью медведей. Если они появляются вблизи человеческого жилья - то отлов и переселение в глухую тайгу.

Пока готовился к печати номер, сосед погибшего позвонил и рассказал, что застреленный медведь оказался самцом, однако в узком кругу охотоведов прозвучала информация, будто в округе заметили медведицу с медвежатами. А это уже серьезная проблема. Значит, есть вероятность, что в следующем году кто-то снова встретит в лесу медведя. Вопрос только - с какими последствиями для себя.

Оперативно получить комментарий представителей департамента охраны животного мира Кемеровской области на момент публикации не удалось.

Комментария специалиста

Почему зверь напал на человека?

Этот вопрос мы задали Николаю СКАЛОНУ, профессору кафедры экологии и природопользования Кемеровского государственного университета:

- На мой взгляд, Топкинский район - это не медвежье место, поскольку там лесостепь. Для медведей предпочтительна глухая, лучше горная, тайга. Но и в лесостепные места они заходить могут, например, он мог спуститься с Салаирского кряжа. Типичными в Кузбассе местами обитания медведей являются Горная Шория, горная часть Новокузнецкого района, Крапивинский, Тисульский районы, часть Кемеровского района - за деревней Воскресенка, где начинается глухая тайга.

Сейчас трудно говорить, почему именно медведь напал на человека, необходимо дождаться окончания расследования, а также учитывать несколько факторов - возраст животного, в каком состоянии был медведь - больной или здоровый, тощий или уже нагулявший жир к зиме. Если медведь был сытым и жирным, то нападение мог спровоцировать человек, например выстрелом. Если хищник голодный, не готов к спячке, то мог наброситься и сам. Нападать могут и самки, защищающие детенышей. В общем, необходимо детальное расследование всех обстоятельств, чтобы делать какие-то конкретные выводы.

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