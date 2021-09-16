Две матери из Новокузнецка не поделили игрушки, скамейку и мужчин

Между женщинами неоднократно случались стычки. Фото: кадр видео.

Спустя две недели после пьяной драки с пистолетом, двух женщин пригласили на передачу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Напоминаем, что 30 августа две подвыпившие мамы средь бела дня прямо на детской площадке устроили драку в присутствии детей. В какой-то момент одна из них достала пневматический пистолет. Как сообщали в ГУ МВД России по Кемеровской области, во время драки никто не пострадал, но выстрелы из «пневмата» и крики напугали детей.

Как выяснилось, участницами конфликта оказались 27-летняя Надежда и 29-летняя Раиса. Первоначальная версия о причинах случившегося - кража с площадки детских игрушек. Потом посыпались версии о ревности и зависти, причем сразу в две стороны.

- У Нади яркая внешность у нее все хорошо, в скандалах не была замечена, а у той все плохо. Она (Раиса) много раз видела, как Наде муж дарит подарки, машину, цветы, - говорит соседка Нади.

Женщина утверждает, что использовала пистолет для самообороны. Фото: кадр видео.

То же самое, практически слово в слово говорит и Рая в сторону Нади: Надежда уже несколько месяцев преследует и угрожает ее семье из-за ревности и зависти. По этой причине случались неоднократные стычки еще до инцидента на детской площадке, а также из-за места на лавочке во дворе. Рая утверждает, что использовала пневматический пистолет в целях самообороны - чтобы защитить семью от угроз Нади.

- В данном случае, жертва - Рая. Не всегда человек, у которого есть оружие, является агрессором, - утверждает психолог, участвующий в передаче.

Андрея Малахова же больше возмутил беспорядок на детской площадке.

- На кадрах видно, что пожилая женщина сидит на лавочке, рядом тут же помойка, пустые бутылки. Лучше бы этим занялись, а не разборками, - негодует телеведущий.

В результате долгих переговоров, или скорее перекриков, конфликт не сдвинулся с мертвой точки. Однако ведущий посоветовал разрешить конфликт переездом, а еще лучше - сделать что-то самим: убрать и облагородить территорию, а также обратиться к местным депутатом с просьбой поставить новые скамейки, из-за которых не придется драться. Андрей Малахов пообещал следить за этой ситуацией и вернуться к ней через 2 месяца, чтобы проверить изменения.