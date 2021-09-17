Семья кузбассовцев пришла на избирательный участок, нарядившись фъеками

Необычный наряд кузбассовцев и удивил, и повеселил членов избирательной комиссии.

Сотрудники участковой избирательной комиссии № 819 в городе Полысаево Кемеровской области были немало удивлены, когда около полудня пятницы, 17 сентября - первый день выборов депутатов в Госдуму России, на пороге зала голосования, появилось нечто воздушное, похожее на облако. Два персонажа в масках, в обрамлении белых воланов, в которых образы мужчины и женщины угадывались только по черной шляпе и розовой фате, направились к столу члена избирательной комиссии, и, показав паспорта - самые настоящие, получили бланки для голосования. Исполнив свой гражданский долг, пара в белых костюмах быстро покинула избирательный участок.

- На моей практике за много лет такое впервые, - призналась «КП» председатель УИК № 819 Оксана Морзакова. - И я, и все члены нашей избирательной комиссии были очень удивлены. Мешать им голосовать никто и не думал: регламентов на внешний вид избирателя нет, главное, соответствие с фото на паспорте. А они маски сняли, лица показали, все было в порядке. Но хочу сказать, что своим неожиданным появлением эта пара подняла настроение всем членам избирательной комиссии.

Тайну забавных персонажей «Комсомолке» раскрыли в пресс-службе администрации города Полысаево. Как оказалось, на избирательный участок приходила семья фъеков - сказочных существ, чем-то схожих с феями, но только белых и пушистых. Они спасают детей от монстров, прячущихся в темноте, веселят, когда грустно. А шляпа и фата символизировали наряд новобрачных.

- Это молодая творческая семья, которая зарегистрировала отношения совсем недавно – в конце августа. Они и расписывались в образе фъеков. Сегодня они пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее России, а в костюмах, чтобы подарить людям хорошее настроение, - пояснила «КП» пресс-секретарь главы Полысаевского городского округа Любовь Иванова.

Пара, устроившая флешмоб, сыграла свадьбу меньше месяца назад. В этих же костюмах.

К слову, в Кемеровской области на выборах-2021 года, это уже не первая история, которая удивила жителей региона. Так в городе Анжеро-Судженск молодожены заехали проголосовать прямо по дороге в ЗАГС, а столетняя пенсионерка лично пришла на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг.