В Кузбассе на неделе ожидается мокрый снег

Понижение температуры и дожди с мокрым снегом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Кузбассовцев ждет ощутимое понижение температуры и дожди с мокрым снегом. Такой прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра на ближайшую неделю.

Так, во вторник, 21 сентября столбики термометров днем покажут +3…+8 градусов. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, и с порывами до 15 метров в секунду. Обещают небольшие, местами умеренные осадки.

В среду, 22 сентября, ночью -2…+3 градуса, а днем +3…+8 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, но с порывами до 14 метров в секунду. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки, ночью с мокрым снегом, причем последний ожидается в разных районах Кузбасса.

В четверг, 23 сентября, ночью будет уже -3…+2 градуса. Днем столбики термометров покажут +4…+9 градусов. Ветер сохранит направление и будет дуть с силой 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду. Также синоптики обещают слабые осадки, ночью с мокрым снегом

В пятницу, 24 сентября, в ночное время 0…-5 градусов, а днем +3..+8 градусов. Ветер ожидается северным, но слабым - 2-7 метров в секунду, но периодически он будет усиливаться до 12 метров в секунду. Ночью местами небольшие осадки с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков.

К слову, в минувшие выходные в Шерегеше на горе Зеленой снова выпал снег, который плотно накрыл землю белой пеленой. К вечеру понедельника, 20 сентября, он еще не растаял. Напомним, что первый снег в Таштагольском районе выпал 12 сентября.