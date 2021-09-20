В Кузбассе вновь выпал снег. Фото: egegesh.ru.

В Шерегеше на горе Зеленой в минувшие выходные снова выпали снежные осадки. Судя по камерам, которые установлены на горнолыжном курорте, выпавший снег не растаял. Аналогичная ситуация на вершине горы Мустаг.

Напомним, что первый снег в Таштагольском районе выпал 12 сентября. Кроме того, каждый год снег выпадает в горных районах в сентябре, но сразу тает.

Ранее сообщалось, что в начале недели в Кузбасс придет похолодание. На дорогах - ухудшение видимости при осадках до 2-4 километров.