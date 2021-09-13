Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 6:47

В Кузбассе выпал первый снег в выходные

В прошлом году снежные осадки выпали в горах 5 сентября
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе выпал первый снег в выходные.

В Кузбассе выпал первый снег в выходные.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На юге Кузбасса в горах выпал первый снег. Соответствующая видеозапись опубликована в официальном аккаунте администрации Таштагольского района в Instagram.

Местные жители рассказали, что первые снежные осадки были сняты на горе Мустаг 12 сентября в 20.43.Уточним, что каждый год снег выпадает в горных районах в сентябре, но сразу тает.

Напомним, что синоптики Кемеровского гидрометцентра обещали по ночам заморозки. Днем прогнозировали в субботу +14…+19 градусов и +13…+18 градусов в воскресенье.