В Кузбассе выпал первый снег в выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На юге Кузбасса в горах выпал первый снег. Соответствующая видеозапись опубликована в официальном аккаунте администрации Таштагольского района в Instagram.

Местные жители рассказали, что первые снежные осадки были сняты на горе Мустаг 12 сентября в 20.43.Уточним, что каждый год снег выпадает в горных районах в сентябре, но сразу тает.

Напомним, что синоптики Кемеровского гидрометцентра обещали по ночам заморозки. Днем прогнозировали в субботу +14…+19 градусов и +13…+18 градусов в воскресенье.