В Кузбассе ждут ухудшения погоды

Фото: Петр СОКОЛОВ (архив)

Достать зонты и одеваться теплее советуют жителям региона в начале следующей недели.

Завтра, 20 сентября, на территории Кузбасса по прогнозу синоптиков Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидаются кратковременные дожди. Ветер - юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами –с порывами до 19 метров в секунду. Также в регион идет похолодание. На дорогах - ухудшение видимости при осадках до 2-4 километров.

Ночью температура воздуха составит 3-8, градусов тепла, при прояснениях - до -2. В светлое время суток – 8-13 градусов тепла, в горных районах - от +2 до +7.

В Кемерове также возможны кратковременные дожди. Ночью прогнозируется 4-6 градусов тепла, днём воздух прогреется до 9-11 градусов.

Также синоптики прогнозируют, что 20 сентября в Ленинск-Кузнецком, Беловском, Промышленновском, Новокузнецком районах, Междуреченском городском округе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).