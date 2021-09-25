Хоккейная звезда из Кузбасса вошла в число самых высокооплачиваемых российских игроков в НХЛ

Кирилл Капризов в течение пяти лет будет получать зарплату в девять миллионов долларов за год. Фото: ХК "Миннесота Уайлд"

В пятницу, 24 сентября, возобновил тренировки на льду в составе «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Как стало известно, он все-таки подписал пятилетний контракт с американским клубом НХЛ.

Переговоры с Капризовым начались 23 марта и длились182 дня. В СМИ и соцсетях их даже окрестили главным хоккейным сериалом межсезонья. Изначально «Миннесота» хотела подписать с россиянином контракт на семь-восемь лет при средней сумме в 8,5 миллиона долларов за год. Но Кирилл хотел более короткого контракта.

Цена договоренности - 45 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте. Таким образом, воспитанник новокузнецкого хоккея будет играть в «Миннесоте» как минимум до 29 лет.

Теперь со средней зарплатой в 9 миллионов долларов за год он стал самым высокооплачиваемым игроком в своем клубе, при этом Кирилл провел только 55 матчей в Национальной хоккейной лиге.

Также можно отметить, что контракт россиянина - крупнейший для игрока, готовящегося провести лишь второй сезон в НХЛ

Напомним, что за 55 матчей в регулярном чемпионате Кирилл набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Новокузнечанин получил «Колдер Трофи» - приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Первый официальный матч нынешнего сезона Капризов может провести 15 октября в Анахайме.

Важно, что теперь ничто не мешает Кириллу поехать на Олимпиаду в Пекин. Напомним, что он забил золотой гол на Олимпиаде в Пхенчхане три года назад, когда россияне обыграли немцев в дополнительное время.

Кстати, ходили слухи, что Капризов из-за непонятной ситуации с американским клубом мог вернуться в Континентальную хоккейную лигу, откуда и перебрался за океан. Якобы бывший клуб Кирилла – ЦСКА – предлагал ему однолетний контракт на 10 миллионов долларов. Но эту информацию опровергали в СМИ сами армейцы: мол, зарплата Капризова - это весь лимит ЦСКА, и тогда не на что будет содержать других игроков…

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