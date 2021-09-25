В Новокузнецке планируют повысить стоимость проезда на городском транспорте

В южной столице Кузбасса хотят повысить и штрафы за безбилетный проезд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В южной столице Кузбасса обсудили результаты первого этапа транспортной реформы, которую запустили почти год назад - в ноябре 2020-го. Напомним, тогда в Новокузнецке сократили часть автобусных маршрутов, которые по мнению властей города, дублировали друг друга, что приводило к тому, что транспорт ездил по городу пустым. Кроме того, на оставшиеся маршруты были закуплены новые автобусы, чтобы избежать их схода с линии по причине частых поломок.

Результат власти оценили как хороший: на сегодняшний день выполняемость рейсов составляет 98 процентов. Остальные не выполняются из-за отсутствия водителей.

Другой проблемой является низкая платежная дисциплина новокузнечан: проезд оплачивают всего порядка 60 процентов пассажиров. Более 2 600 человек с начала года были оштрафованы ха безбилетный проезд. Решить эту проблему на совещании было предложено двумя способами: во-первых повысить штрафы за отсутствие билета, во-вторых, увеличить количество существующих контролеров почти в два с половиной раза - с 16 до 39 человек.

Кроме того, еще один вопрос требует скорейшего решения. В Новокузнецке — один из самых дешевых тарифов на проезд в общественном транспорте среди крупных городов России: 20 рублей за поездку. Такая демократичная цена остается благодаря субсидированию городским бюджетом, однако нагрузка на него колоссальная. Поэтому часть этого бремени руководство Новокузнецка планирует разделить с пассажирами, увеличив тарифы на проезд, что позволит также продолжить развитие городской системы общественного транспорта ради улучшения его инфраструктуры.

Точной суммы будущего повышения, как и сроков, пока нет. Однако на совещании говорилось о 10-15 процентах к текущей стоимости, и было озвучено предложение обратиться в РЭК Кузбасса, который и принимает решения о тарифах в регионе, в ближайшие же дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опоздали на работу: в Новокузнецке началась транспортная реформа

В Новокузнецке с утра 18 ноября началась транспортная реформа. Вместо «пазиков» на маршруты вышли новые автобусы, а сами маршруты изменились.

Новокузнечане недовольны тем, как стартовала транспортная реформа в городе. (подробности)