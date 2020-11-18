Проезд на общественном транспорте Новокузнецка сделали бесплатным. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

В день начала транспортной реформы в Новокузнецке проезда на общественном транспорте оказался бесплатным.

О том, что 18 ноября в Новокузнецке можно будет не платить за проезд, на своей странице в Инстаграме сообщил глава города Сергей Кузнецов. Пассажиры, которые сегодня утром ехали по своим делам, отмечали, что им не пришлось платить за проезд: валидаторы не работали, а водители не брали денег.

Многие пассажиры, делясь впечатлениями в социальных сетях, отметили, что в синих «Волгобасах» им не пришлось платить за проезд, а вот в остальных автобусах билеты покупали за 20 рублей или за 25. Ниже цена оказалась в обычных муниципальных автобусах, а по 25 – в вышедших на маршруты ПАЗиках.

О бесплатном проезде сообщил Сергей Кузнецов

Напомним, что обычная стоимость проезда для пассажиров составит 20 рублей, для студентов и школьников – 11, а для пенсионеров – 10. При этом сохранятся все льготы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Новокузнецка рассказал о новых правилах проезда в транспорте

Уже в среду, 18 ноября, новокузнецкий транспорт начнет ходить по-новому. О том, как узнать расписание и где оплатить проезд, на своей странице в соцсетях рассказал мэр города Сергей Кузнецов. (подробности)

Стали известны подробности транспортной реформы в Новокузнецке

Стали известны подробности проведения транспортной реформы в Новокузнецке. Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Панов. (подробности)

Мэр Новокузнецка рассказал о стоимости проезда после транспортной реформы

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о стоимости проезда в автобусах после транспортной реформы. Такой вопрос ему задали жители в социальных сетях. (подробности)

О транспортной реформе в Новокузнецке будут рассказывать волонтеры

В Новокузнецке о проводимой в городе транспортной реформе жителям теперь будут рассказывать волонтеры. Их информационные точки развернуты в торговых центрах.(подробности)