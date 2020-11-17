Мэр Новокузнецка рассказал о новых правилах проезда в транспорте. ФОТО: кадр видео Сергея Кузнецова

Уже в среду, 18 ноября, новокузнецкий транспорт начнет ходить по-новому. О том, как узнать расписание и где оплатить проезд, на своей странице в соцсетях рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Глава Новокузнецка отметил, что со среды, 18 ноября, начнет действовать бесконтактная система оплаты проезда: на входе в общественный транспорт нужно будет приложить транспортную или банковскую карту к валидатору, расположенному на поручне. Также можно оплатить проезд наличными – водителю. Стоимость проезда составит 20 рублей для пассажиров без льгот, 11 – для школьников и студентов, 10 – для пенсионеров. Все льготы сохранятся. У пассажира есть возможность бесплатной пересадки в течение 50 минут из автобуса одного маршрута в автобус другого маршрута.

Узнать расписание, уточнить маршрут можно на остановке. Так же по QR-коду можно скачать расписание на телефон. Также скачать «Справочник пассажира общественного транспорта» можно по ссылке.

Дополнительная информация о работе общественного транспорта в Новокузнецке по телефону 8-800-600-4770 (звонок бесплатный) и 740-195.

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