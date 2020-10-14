О транспортной реформе в Новокузнецке будут рассказывать волонтеры. Фото: Администрация Новокузнецка

В Новокузнецке о проводимой в городе транспортной реформе жителям теперь будут рассказывать волонтеры. Их информационные точки развернуты в торговых центрах.

Как рассказали в администрации города, активная работа по информированию населения началась во всех районах города. В ТЦ и ТРЦ утсановлены стенды, на которых размещена информация по предстоящим изменениям в маршрутной сети.

-Ребята, прошедшие обучение, раздают буклеты с информацией о всех будущих маршрутах города и возможностях применения транспортных карт, рассказывают горожанам о всех изменениях, которые будут реализваны с 18 ноября, - сообщили подробности в мэрии. - Они отвечают на интересующие посетителей вопросы, предлагают им воспользоваться QR-кодом для ознакомления с новыми автобусными, троллейбусными и трамвайными маршрутами города.

Стенды работают в торгово-развлекательных центрах «Планета», «СитиМолл», «Район», «Парус» и в торговых центрах «Радуга» и «Шахтер».

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