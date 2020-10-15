Мэр Новокузнецка рассказал о стоимости проезда после транспортной реформы. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о стоимости проезда в автобусах после транспортной реформы. Такой вопрос ему задали жители в социальных сетях.

Один из горожан спросил главу города о стоимости проезда после транспортной реформы.

- 20 рублей, - ответил мэр в своем официальном аккаунте в Instagram.

Также жителей интересовало, сохранятся ли действующие льготы. Мэр заверил, что они продолжат действовать, как и раньше. Один из вопросов касался и судьбы денег на старых транспортных картах. «Я так поняла, теперь будут другие, а если на старых картах деньги останутся к 18.11, они что, сгорят?» - уточнила одна из местных жительниц. «Нет, не сгорят», - заверил Сергей Кузнецов.

Ранее он сообщил, что в Новокузнецк уже прибыло 50 новых автобусов: для холдинга «Питеравто» и индивидуальных предпринимателей , которые с 18 ноября будут заниматься пассажирскими перевозками в городе.

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