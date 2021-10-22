Ах, если бы экзамен автоматом: студенты в Кемерове рассказали о счастливом билете для привитых

Информацию опровергли в деканате кемеровского ВУЗа. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу 22 октября студентов опорного университета Кузбасса взволновала информация о том, что привитые учащиеся якобы могли поучаствовать в лотерее или вытянуть счастливый билет, который позволил бы им получить «автоматом» зачет или экзамен. В подтверждение этого слуха студентам социально-психологического института (факультета) КемГУ поступали сообщения.

- Профессорско-преподавательский состав нашего института решил провести розыгрыш…лотерею - счастливый билет! Что это? Это - автоматы за зачеты и экзамены по преподаваемым дисциплинам в этом семестре!!! Хотим, таким образом, поощрить студентов, поставивших вакцину от COVID-19! - отмечено в сообщении.

Задумку аргументировали тем, что «иначе мы никогда с вами не выйдем из этой эпидемической ситуации». Также обучающихся просили убедить и разъяснить одногруппникам важность вакцинации. Знакомый с ситуацией студент рассказал, что учащимся рассылали списки преподавателей, согласившихся участвовать в лотерее.

Сообщение от преподавателей, которое поступило студентам. Фото: личный источник.

Информацию опровергли в деканате социально-психологического института. Сообщили, что такого распоряжения нет, и экзамены будут проводить в обычном формате.

- Это будет, как минимум, нечестно к тем студентам, которые ходили на пары и работали. Что это за ситуация, когда кто-то не ходил, поставил прививку и получил «автомат», - рассказали сотрудники деканата.

Однако студенты считают, что после того как информация разлетелась в СМИ, руководство стало открещиваться от задумки.

Также на днях в соцсетях появилась информация о том, что студенты КузГТУ, которые имеют долги и не сделали прививку от коронавируса, будут отчислены. В ВУЗе рассказали, что сообщение являются фейковыми и их содержание не соответствует действительности.

Напомним, что в Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для студентов вузов и учащихся ссузов.