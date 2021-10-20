В Кузбассе вводится обязательная вакцинация от ковида для студентов

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В связи с ростом заболеваемости коронавирусом главный государственный санитарный врач по Кемеровской области Евгений Окс подписал постановление, вносящее коррективы в региональные документы об обязательной вакцинации отдельных категорий кузбассовцев.

В постановлении, в частности, отмечается, что по состоянию на 19.10.2021 в Кемеровской области - Кузбассе нарастает интенсивность эпидемического процесса по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости на 41 неделе (11.10.2021 - 17.10.2021) на 10,4 % выше уровня заболеваемости, зафиксированного на 40 неделе. Ежедневный темп прироста за неделю увеличился на 16 %. Рост заболевших отмечается в возрастных группах: до 6 лет - на 15,15 %, 7-14 лет - на 7,6 %, 18-29 лет - на 23,4 %, 30-49 лет - на 35,4 %, 50-64 года - на 11,8 %. На 41 неделе рост удельного веса заболевших отмечается среди работников промышленных предприятий - на 56,8%, работников образования - на 56,7 %, работников торговли - на 11,9 %, офисных работников - в 4,9 раз, транспорта - на 76,7%.

В связи с этим предписывается обязательная вакцинация для студентов вузов и учащихся ссузов.

Кроме того, для всех категорий граждан, которые входят в перечень для обязательной вакцинации, установлены новые сроки, чтобы поставить прививки: первый компонент вакцины - до 25 ноября, второй компонент - до 25 декабря.