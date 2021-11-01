Губернатор Кузбасса призвал студию Артемия Лебедева принести публичные извинения за открытку с горящим кинозалом

Многих интернет-пользователей возмутило изображение с горящим кинотеатром. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Instagram-аккаунте студии известного российского дизайнера Артемия Лебедева 31 октября появились иллюстрации, приуроченные к празднованию Дня всех святых. Многих интернет-пользователей возмутило изображение с горящим кинотеатром. Люди увидели в этом отсылку к трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Пользователи выказали свое недовольство в комментариях под публикацией.

- «В кинотеатре в Кемерово дети погибли. Вы считаете — это повод для шуток? У Вас что-то святое есть?», «Тупые идеи. Горящий кинотеатр — за гранью», «С кинотеатром перебор», - прокомментировали интернет-пользователи.

Фото:instagram/artlebedevru/.

После случившегося губернатор Кузбасса призвал студию Артемия Лебедева принести публичные извинения перед жителями региона.

- Сегодня увидел новости про то, что одна известная дизайн-студия ко Дню всех святых выпустила картинку, на которой изображен горящий кинозал. Как я понял, это такая своеобразная «открытка». Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам – сообщил губернатор Кузбасса.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Также в Кемерове суд вынес 29 октября приговор фигурантам по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии общего режима.